Сьогоднішня ціна Sonic Name Service

Поточна ціна Sonic Name Service (SNS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SNS до USD становить $ 0 за SNS.

Sonic Name Service наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32 354, з циркуляційною пропозицією у 51,46M SNS. Протягом останніх 24 годин SNS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,095227, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SNS змінився на -10,98% за останню годину та на +1,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 356,45.

Ринкова інформація щодо Sonic Name Service (SNS)

Ринкова капіталізація $ 32,35K$ 32,35K $ 32,35K Обсяг (за 24 год) $ 356,45$ 356,45 $ 356,45 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 61,38K$ 61,38K $ 61,38K Циркуляційне постачання 51,46M 51,46M 51,46M Загальна пропозиція 97 619 530,0 97 619 530,0 97 619 530,0

Поточна ринкова капіталізація Sonic Name Service — $ 32,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 356,45. Циркуляційна пропозиція SNS — 51,46M, зі загальною пропозицією 97619530.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 61,38K.