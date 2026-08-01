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Поточна ціна Sonic Name Service сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SNS становить 32 354 USD. Відстежуйте оновлення цін SNS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Sonic Name Service сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SNS становить 32 354 USD. Відстежуйте оновлення цін SNS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Sonic Name Service (SNS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SNS до USD:

$0,00063928
$0,00063928$0,00063928
-2,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Sonic Name Service (SNS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:01:03 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Sonic Name Service

Поточна ціна Sonic Name Service (SNS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SNS до USD становить $ 0 за SNS.

Sonic Name Service наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32 354, з циркуляційною пропозицією у 51,46M SNS. Протягом останніх 24 годин SNS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,095227, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SNS змінився на -10,98% за останню годину та на +1,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 356,45.

Ринкова інформація щодо Sonic Name Service (SNS)

$ 32,35K
$ 32,35K$ 32,35K

$ 356,45
$ 356,45$ 356,45

$ 61,38K
$ 61,38K$ 61,38K

51,46M
51,46M 51,46M

97 619 530,0
97 619 530,0 97 619 530,0

Поточна ринкова капіталізація Sonic Name Service — $ 32,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 356,45. Циркуляційна пропозиція SNS — 51,46M, зі загальною пропозицією 97619530.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 61,38K.

Історія ціни Sonic Name Service у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,095227
$ 0,095227$ 0,095227

$ 0
$ 0$ 0

-10,98%

-3,76%

+1,63%

+1,63%

Історія ціни Sonic Name Service (SNS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sonic Name Service до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sonic Name Service до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sonic Name Service до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sonic Name Service до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3,76%
30 днів$ 0+0,76%
60 днів$ 0-24,69%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Sonic Name Service

Прогноз ціни Sonic Name Service (SNS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SNS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Sonic Name Service (SNS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Sonic Name Service потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Sonic Name Service у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SNS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Sonic Name Service.

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Про Sonic Name Service

Яка ціна Sonic Name Service у реальному часі?

Sonic Name Service торгується за ціною ₴, що вказує на зміну ціни на рівні -3.76% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є SNS сьогодні?

Волатильність ціни SNS протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі Sonic Name Service за останні 24 години?

Токен коливався між ₴ (низька ціна) і ₴ (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував SNS?

За останні 24 години SNS зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴4.19721230265163200000, а найнижча — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для Sonic Name Service?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як SNS порівнюється з іншими токенами категорії Decentralized Identifier (DID),Sonic Ecosystem,Name Service?

У категорії Decentralized Identifier (DID),Sonic Ecosystem,Name Service SNS демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про Sonic Name Service

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:01:03 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Sonic Name Service (SNS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Sonic Name Service

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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