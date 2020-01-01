Токеноміка Sonic Eco (ECO) Дізнайтеся ключову інформацію про Sonic Eco (ECO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Sonic Eco (ECO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sonic Eco (ECO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 69,98K $ 69,98K $ 69,98K Загальна пропозиція: $ 951,73K $ 951,73K $ 951,73K Циркуляційна пропозиція: $ 792,23K $ 792,23K $ 792,23K FDV (повністю розведена вартість): $ 84,07K $ 84,07K $ 84,07K Історичний максимум: $ 0,860954 $ 0,860954 $ 0,860954 Історичний мінімум: $ 0,070263 $ 0,070263 $ 0,070263 Поточна ціна: $ 0,088248 $ 0,088248 $ 0,088248 Дізнайтеся більше про ціну Sonic Eco (ECO)

Токеноміка Sonic Eco (ECO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sonic Eco (ECO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ECO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ECO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ECO, досліджуйте ціну токена ECO в реальному часі!

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