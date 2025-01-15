Сьогоднішня ціна Sonic Eco (ECO)

Поточна ціна Sonic Eco (ECO) сьогодні становить 0.446889 USD з ринковою капіталізацією $ 213.88K USD. Ціна ECO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sonic Eco:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.59K USD

- зміна ціни Sonic Eco протягом дня — +13.26%

- циркуляційна пропозиція – 478.60K USD

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