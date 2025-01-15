Логотип Sonic Eco

Ціна Sonic Eco (ECO)

USD

Графік ціни Sonic Eco (ECO) в реальному часі

$0.446889
$0.446889$0.446889
+13.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Sonic Eco (ECO)

Поточна ціна Sonic Eco (ECO) сьогодні становить 0.446889 USD з ринковою капіталізацією $ 213.88K USD. Ціна ECO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sonic Eco:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.59K USD
- зміна ціни Sonic Eco протягом дня — +13.26%
- циркуляційна пропозиція – 478.60K USD

Отримуйте оновлення цін ECO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ECO.

Цінові показники Sonic Eco (ECO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sonic Eco до USD становила $ +0.052303.
За останні 30 днів зміна ціни Sonic Eco до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sonic Eco до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sonic Eco до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.052303+13.26%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Sonic Eco (ECO)

Останній аналіз цін Sonic Eco: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.387863
$ 0.387863$ 0.387863

$ 0.446416
$ 0.446416$ 0.446416

$ 0.461223
$ 0.461223$ 0.461223

+3.82%

+13.26%

+12.14%

Ринкова інформація Sonic Eco (ECO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 213.88K
$ 213.88K$ 213.88K

$ 2.59K
$ 2.59K$ 2.59K

478.60K
478.60K 478.60K

Що таке Sonic Eco ( ECO)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Sonic Eco (ECO)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Sonic Eco (ECO)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

ECO до місцевих валют

1 ECO до AUD
A$0.7150224
1 ECO до GBP
0.36198009
1 ECO до EUR
0.42901344
1 ECO до USD
$0.446889
1 ECO до MYR
RM2.00653161
1 ECO до TRY
15.84668394
1 ECO до JPY
¥69.8040618
1 ECO до RUB
45.9401892
1 ECO до INR
38.58439626
1 ECO до IDR
Rp7,326.04800816
1 ECO до PHP
26.10278649
1 ECO до EGP
￡E.22.54555005
1 ECO до BRL
R$2.69920956
1 ECO до CAD
C$0.63905127
1 ECO до BDT
54.05569344
1 ECO до NGN
695.0017728
1 ECO до UAH
18.80508912
1 ECO до VES
Bs23.685117
1 ECO до PKR
Rs124.44517983
1 ECO до KZT
235.94845422
1 ECO до THB
฿15.43107717
1 ECO до TWD
NT$14.69817921
1 ECO до CHF
Fr0.40666899
1 ECO до HKD
HK$3.47679642
1 ECO до MAD
.د.م4.47335889