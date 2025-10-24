Інформація щодо ціни Songjam by Virtuals (SANG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) +3,27% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,80% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,80%

Актуальна ціна Songjam by Virtuals (SANG) становить --. За останні 24 години SANG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SANG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SANG змінився на 0,00% за останню годину, +3,27% за 24 години та на -24,80% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Songjam by Virtuals (SANG)

Ринкова капіталізація $ 36,63K$ 36,63K $ 36,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 66,06K$ 66,06K $ 66,06K Циркуляційне постачання 554,51M 554,51M 554,51M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Songjam by Virtuals — $ 36,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SANG — 554,51M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 66,06K.