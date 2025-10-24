Актуальна ціна Songjam by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SANG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SANG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Songjam by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SANG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SANG на MEXC вже зараз.

Ціна Songjam by Virtuals (SANG)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SANG до USD:

--
----
+3,20%1D
Графік ціни Songjam by Virtuals (SANG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:19:33 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Songjam by Virtuals (SANG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0,00%

+3,27%

-24,80%

-24,80%

Актуальна ціна Songjam by Virtuals (SANG) становить --. За останні 24 години SANG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SANG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SANG змінився на 0,00% за останню годину, +3,27% за 24 години та на -24,80% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Songjam by Virtuals (SANG)

$ 36,63K
$ 36,63K$ 36,63K

--
----

$ 66,06K
$ 66,06K$ 66,06K

554,51M
554,51M 554,51M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Songjam by Virtuals — $ 36,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SANG — 554,51M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 66,06K.

Історія ціни Songjam by Virtuals (SANG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Songjam by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Songjam by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Songjam by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Songjam by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,27%
30 днів$ 0-50,63%
60 днів$ 0-79,08%
90 днів$ 0--

Що таке Songjam by Virtuals (SANG)

Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices.

Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Songjam by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме Songjam by Virtuals (SANG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Songjam by Virtuals (SANG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Songjam by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни Songjam by Virtuals вже зараз!

SANG до місцевих валют

Токеноміка Songjam by Virtuals (SANG)

Розуміння токеноміки Songjam by Virtuals (SANG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SANG зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Songjam by Virtuals (SANG)

Скільки сьогодні коштує Songjam by Virtuals (SANG)?
Актуальна ціна SANG у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SANG до USD?
Поточна ціна SANG до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Songjam by Virtuals?
Ринкова капіталізація SANG — $ 36,63K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SANG?
Циркуляційна пропозиція SANG — 554,51M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SANG?
SANG досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SANG?
Історична мінімальна ціна SANG становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SANG?
Актуальний обсяг торгівлі SANG за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SANG цього року?
SANG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SANG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:19:33 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Songjam by Virtuals (SANG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

