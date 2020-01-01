Токеноміка Sonata Network (SONA) Дізнайтеся ключову інформацію про Sonata Network (SONA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sonata Network (SONA) Sonata Network is building a powerful, inclusive presale platform that empowers users to engage in new projects without limitations in a decentralized manner. As a trailblazer in the "niche liquidity" sphere, Sonata introduces groundbreaking concepts such as ALRs (Alternative Liquidity Rounds) to enhance trading experiences and lower the barriers of entry within web3. Офіційний вебсайт: https://sonata.network/ Whitepaper: https://docs.sonata.network/ Купити SONA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sonata Network (SONA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sonata Network (SONA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 23,05K $ 23,05K $ 23,05K Історичний максимум: $ 0,004594 $ 0,004594 $ 0,004594 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Sonata Network (SONA)

Токеноміка Sonata Network (SONA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sonata Network (SONA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SONA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SONA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SONA, досліджуйте ціну токена SONA в реальному часі!

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