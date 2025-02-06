Сьогоднішня ціна Sonata Network (SONA)

Поточна ціна Sonata Network (SONA) сьогодні становить 0.00003036 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SONA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sonata Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.00 USD

- зміна ціни Sonata Network протягом дня — +1.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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