Ціна Sonata Network (SONA)
Поточна ціна Sonata Network (SONA) сьогодні становить 0.00003036 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SONA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sonata Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.00 USD
- зміна ціни Sonata Network протягом дня — +1.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sonata Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sonata Network до USD становила $ -0.0000068978.
За останні 60 днів зміна ціни Sonata Network до USD становила $ -0.0000100068.
За останні 90 днів зміна ціни Sonata Network до USD становила $ -0.000006717735409379665.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.71%
|30 днів
|$ -0.0000068978
|-22.72%
|60 днів
|$ -0.0000100068
|-32.96%
|90 днів
|$ -0.000006717735409379665
|-18.11%
Останній аналіз цін Sonata Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.71%
-7.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sonata Network is building a powerful, inclusive presale platform that empowers users to engage in new projects without limitations in a decentralized manner. As a trailblazer in the "niche liquidity" sphere, Sonata introduces groundbreaking concepts such as ALRs (Alternative Liquidity Rounds) to enhance trading experiences and lower the barriers of entry within web3.
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