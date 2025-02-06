Ціна SonarWatch (SONAR)
Поточна ціна SonarWatch (SONAR) сьогодні становить 0.00955417 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SONAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SonarWatch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 853.05 USD
- зміна ціни SonarWatch протягом дня — -4.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SonarWatch до USD становила $ -0.000406837294004333.
За останні 30 днів зміна ціни SonarWatch до USD становила $ +0.0092249227.
За останні 60 днів зміна ціни SonarWatch до USD становила $ +0.0036217641.
За останні 90 днів зміна ціни SonarWatch до USD становила $ +0.0026423854014191434.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000406837294004333
|-4.08%
|30 днів
|$ +0.0092249227
|+96.55%
|60 днів
|$ +0.0036217641
|+37.91%
|90 днів
|$ +0.0026423854014191434
|+38.23%
Останній аналіз цін SonarWatch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
-4.08%
-19.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sonar is a tracking tool on Solana Blockchain that aim to show on a single page the DeFi investments of a public address.
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