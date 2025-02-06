Сьогоднішня ціна SonarWatch (SONAR)

Поточна ціна SonarWatch (SONAR) сьогодні становить 0.00955417 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SONAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SonarWatch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 853.05 USD

- зміна ціни SonarWatch протягом дня — -4.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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