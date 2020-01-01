Токеноміка Son of Brett (BRATT) Дізнайтеся ключову інформацію про Son of Brett (BRATT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Son of Brett (BRATT) Bratt is the son of Brett who desires to follow his dad's footsteps in conquering the charts of the Base Network. Bratt, just like his dad, is a character oozing with so much personality. He is naughty, mischievous and sometimes crazy and wild, but his heart is always in the right place Офіційний вебсайт: https://www.basedbratt.xyz/ Купити BRATT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Son of Brett (BRATT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Son of Brett (BRATT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 20,63K $ 20,63K $ 20,63K Історичний максимум: $ 0,115824 $ 0,115824 $ 0,115824 Історичний мінімум: $ 0,00132744 $ 0,00132744 $ 0,00132744 Поточна ціна: $ 0,00206271 $ 0,00206271 $ 0,00206271 Дізнайтеся більше про ціну Son of Brett (BRATT)

Токеноміка Son of Brett (BRATT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Son of Brett (BRATT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BRATT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BRATT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BRATT, досліджуйте ціну токена BRATT в реальному часі!

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