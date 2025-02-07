Сьогоднішня ціна Son of Brett (BRATT)

Поточна ціна Son of Brett (BRATT) сьогодні становить 0.00273353 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRATT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Son of Brett:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.66 USD

- зміна ціни Son of Brett протягом дня — -1.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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