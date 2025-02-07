Ціна Son of Brett (BRATT)
Поточна ціна Son of Brett (BRATT) сьогодні становить 0.00273353 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRATT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Son of Brett:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.66 USD
- зміна ціни Son of Brett протягом дня — -1.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BRATT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BRATT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Son of Brett до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Son of Brett до USD становила $ -0.0008861355.
За останні 60 днів зміна ціни Son of Brett до USD становила $ -0.0017435178.
За останні 90 днів зміна ціни Son of Brett до USD становила $ -0.010576202877195174.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.90%
|30 днів
|$ -0.0008861355
|-32.41%
|60 днів
|$ -0.0017435178
|-63.78%
|90 днів
|$ -0.010576202877195174
|-79.46%
Останній аналіз цін Son of Brett: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.03%
-1.90%
-20.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bratt is the son of Brett who desires to follow his dad's footsteps in conquering the charts of the Base Network. Bratt, just like his dad, is a character oozing with so much personality. He is naughty, mischievous and sometimes crazy and wild, but his heart is always in the right place
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BRATT до AUD
A$0.0043189774
|1 BRATT до GBP
￡0.002186824
|1 BRATT до EUR
€0.0026241888
|1 BRATT до USD
$0.00273353
|1 BRATT до MYR
RM0.0121368732
|1 BRATT до TRY
₺0.0983250741
|1 BRATT до JPY
¥0.4143484774
|1 BRATT до RUB
₽0.2650704041
|1 BRATT до INR
₹0.2392385456
|1 BRATT до IDR
Rp44.8119600432
|1 BRATT до PHP
₱0.1584900694
|1 BRATT до EGP
￡E.0.1374692237
|1 BRATT до BRL
R$0.0157177975
|1 BRATT до CAD
C$0.0038816126
|1 BRATT до BDT
৳0.3335453306
|1 BRATT до NGN
₦4.1105457375
|1 BRATT до UAH
₴0.1133594891
|1 BRATT до VES
Bs0.1640118
|1 BRATT до PKR
Rs0.7633382525
|1 BRATT до KZT
₸1.394647006
|1 BRATT до THB
฿0.0919832845
|1 BRATT до TWD
NT$0.0894957722
|1 BRATT до CHF
Fr0.002460177
|1 BRATT до HKD
HK$0.0212668634
|1 BRATT до MAD
.د.م0.0273626353