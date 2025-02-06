Ціна SOMPS (SOMPS)
Поточна ціна SOMPS (SOMPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOMPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SOMPS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.46K USD
- зміна ціни SOMPS протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SOMPS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SOMPS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SOMPS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SOMPS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
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|30 днів
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Останній аналіз цін SOMPS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SOMPS is a memecoin deployed on the KRC-20 protocol built on Kaspa blockchain, the token was created to increase awareness and appreciation for the smallest Kaspa unit through a light-hearted approach, it is also designed as a tribute to Yonatan Sompolinsky, the founder of Kaspa. The token’s name, SOMPS, stands for sompi, which is the smallest unit of Kaspa, equivalent to 0.00000001 KAS. As a meme coin, SOMPS carries a playful spirit in the cryptocurrency world, emphasizing the cultural and historical significance of Kaspa’s foundational unit.
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