Сьогоднішня ціна SOMPS (SOMPS)

Поточна ціна SOMPS (SOMPS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOMPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SOMPS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.46K USD

- зміна ціни SOMPS протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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