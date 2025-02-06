Сьогоднішня ціна SoMon (OWO)

Поточна ціна SoMon (OWO) сьогодні становить 0.00213709 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OWO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SoMon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.58 USD

- зміна ціни SoMon протягом дня — +2.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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