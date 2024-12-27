Сьогоднішня ціна Somnium Space CUBEs (CUBE)

Поточна ціна Somnium Space CUBEs (CUBE) сьогодні становить 0.807152 USD з ринковою капіталізацією $ 11.98M USD. Ціна CUBE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Somnium Space CUBEs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.64K USD

- зміна ціни Somnium Space CUBEs протягом дня — +3.12%

- циркуляційна пропозиція – 14.84M USD

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