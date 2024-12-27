Ціна Somnium Space CUBEs (CUBE)
Поточна ціна Somnium Space CUBEs (CUBE) сьогодні становить 0.807152 USD з ринковою капіталізацією $ 11.98M USD. Ціна CUBE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Somnium Space CUBEs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.64K USD
- зміна ціни Somnium Space CUBEs протягом дня — +3.12%
- циркуляційна пропозиція – 14.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Somnium Space CUBEs до USD становила $ +0.02440543.
За останні 30 днів зміна ціни Somnium Space CUBEs до USD становила $ +0.2004503069.
За останні 60 днів зміна ціни Somnium Space CUBEs до USD становила $ +0.8737449457.
За останні 90 днів зміна ціни Somnium Space CUBEs до USD становила $ +0.34056066575870405.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02440543
|+3.12%
|30 днів
|$ +0.2004503069
|+24.83%
|60 днів
|$ +0.8737449457
|+108.25%
|90 днів
|$ +0.34056066575870405
|+72.99%
Останній аналіз цін Somnium Space CUBEs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
+3.12%
+6.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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