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Ціна Somnium Space CUBEs (CUBE)

USD

Графік ціни Somnium Space CUBEs (CUBE) в реальному часі

$0.807823
$0.807823$0.807823
+3.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Somnium Space CUBEs (CUBE)

Поточна ціна Somnium Space CUBEs (CUBE) сьогодні становить 0.807152 USD з ринковою капіталізацією $ 11.98M USD. Ціна CUBE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Somnium Space CUBEs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.64K USD
- зміна ціни Somnium Space CUBEs протягом дня — +3.12%
- циркуляційна пропозиція – 14.84M USD

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Цінові показники Somnium Space CUBEs (CUBE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Somnium Space CUBEs до USD становила $ +0.02440543.
За останні 30 днів зміна ціни Somnium Space CUBEs до USD становила $ +0.2004503069.
За останні 60 днів зміна ціни Somnium Space CUBEs до USD становила $ +0.8737449457.
За останні 90 днів зміна ціни Somnium Space CUBEs до USD становила $ +0.34056066575870405.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.02440543+3.12%
30 днів$ +0.2004503069+24.83%
60 днів$ +0.8737449457+108.25%
90 днів$ +0.34056066575870405+72.99%

Аналіз цін Somnium Space CUBEs (CUBE)

Останній аналіз цін Somnium Space CUBEs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.780536
$ 0.780536$ 0.780536

$ 0.811938
$ 0.811938$ 0.811938

$ 28.12
$ 28.12$ 28.12

-0.17%

+3.12%

+6.72%

Ринкова інформація Somnium Space CUBEs (CUBE)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 11.98M
$ 11.98M$ 11.98M

$ 31.64K
$ 31.64K$ 31.64K

14.84M
14.84M 14.84M

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Ресурс Somnium Space CUBEs (CUBE)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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