Сьогоднішня ціна Sommelier (SOMM)

Поточна ціна Sommelier (SOMM) сьогодні становить 0.01469779 USD з ринковою капіталізацією $ 4.53M USD. Ціна SOMM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sommelier:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.91K USD

- зміна ціни Sommelier протягом дня — +1.83%

- циркуляційна пропозиція – 309.40M USD

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