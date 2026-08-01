Сьогоднішня ціна something to believe in

Поточна ціна something to believe in (BELIEVE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BELIEVE до USD становить $ 0 за BELIEVE.

something to believe in наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 433,237, з циркуляційною пропозицією у 850.54M BELIEVE. Протягом останніх 24 годин BELIEVE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00271686, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BELIEVE змінився на -0.29% за останню годину та на -3.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 83.43K.

Ринкова інформація щодо something to believe in (BELIEVE)

Ринкова капіталізація $ 433.24K$ 433.24K $ 433.24K Обсяг (за 24 год) $ 83.43K$ 83.43K $ 83.43K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 433.24K$ 433.24K $ 433.24K Циркуляційне постачання 850.54M 850.54M 850.54M Загальна пропозиція 850,536,263.382417 850,536,263.382417 850,536,263.382417

Поточна ринкова капіталізація something to believe in — $ 433.24K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 83.43K. Циркуляційна пропозиція BELIEVE — 850.54M, зі загальною пропозицією 850536263.382417. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 433.24K.