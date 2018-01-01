Токеноміка SOMESING (SSG) Дізнайтеся ключову інформацію про SOMESING (SSG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SOMESING (SSG) SOMESING is a blockchain-based global mobile karaoke app. It allows anyone to enjoy singing and listening to the best quality recordings created by its users for free anytime and anywhere throughout the globe. It is characterized by its well-designed token economy through which users can transparently be rewarded for their contents as the tokens supported to the contents are automatically distributed by smart contracts on the blockchain. Launched on 2018 by a team based in Korea & Singapore, SOMESING aims to address creator's profit sharing on platform, low quality of karaoke app, barrier of paid service, untransparency of copyrights & music source suppliers in global. Офіційний вебсайт: https://somesing.io/ Whitepaper: https://somesing.io/global/assets/file/SOMESING_whitepaper_en.pdf Купити SSG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SOMESING (SSG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SOMESING (SSG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 362.40K $ 362.40K $ 362.40K Загальна пропозиція: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркуляційна пропозиція: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (повністю розведена вартість): $ 362.40K $ 362.40K $ 362.40K Історичний максимум: $ 0.285814 $ 0.285814 $ 0.285814 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SOMESING (SSG)

Токеноміка SOMESING (SSG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SOMESING (SSG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SSG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SSG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SSG, досліджуйте ціну токена SSG в реальному часі!

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