Ціна SOMESING (SSG)
Поточна ціна SOMESING (SSG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.81M USD. Ціна SSG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SOMESING:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 186.60K USD
- зміна ціни SOMESING протягом дня — +1.20%
- циркуляційна пропозиція – 5.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SOMESING до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SOMESING до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SOMESING до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SOMESING до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.20%
|30 днів
|$ 0
|-9.75%
|60 днів
|$ 0
|-18.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SOMESING: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+1.20%
+3.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SOMESING is a blockchain-based global mobile karaoke app. It allows anyone to enjoy singing and listening to the best quality recordings created by its users for free anytime and anywhere throughout the globe. It is characterized by its well-designed token economy through which users can transparently be rewarded for their contents as the tokens supported to the contents are automatically distributed by smart contracts on the blockchain. Launched on 2018 by a team based in Korea & Singapore, SOMESING aims to address creator's profit sharing on platform, low quality of karaoke app, barrier of paid service, untransparency of copyrights & music source suppliers in global.
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