Сьогоднішня ціна SOMESING (SSG)

Поточна ціна SOMESING (SSG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.81M USD. Ціна SSG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SOMESING:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 186.60K USD

- зміна ціни SOMESING протягом дня — +1.20%

- циркуляційна пропозиція – 5.00B USD

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