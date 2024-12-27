Сьогоднішня ціна Sombra (SMBR)

Поточна ціна Sombra (SMBR) сьогодні становить 0.00627922 USD з ринковою капіталізацією $ 313.96K USD. Ціна SMBR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sombra:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.96 USD

- зміна ціни Sombra протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 50.00M USD

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