Ціна Sombra (SMBR)
Поточна ціна Sombra (SMBR) сьогодні становить 0.00627922 USD з ринковою капіталізацією $ 313.96K USD. Ціна SMBR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sombra:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.96 USD
- зміна ціни Sombra протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 50.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sombra до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sombra до USD становила $ -0.0021867722.
За останні 60 днів зміна ціни Sombra до USD становила $ -0.0024467326.
За останні 90 днів зміна ціни Sombra до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0021867722
|-34.82%
|60 днів
|$ -0.0024467326
|-38.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sombra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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