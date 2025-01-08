Ціна Som Bonkmon Fraud (SBF)
Поточна ціна Som Bonkmon Fraud (SBF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.31K USD. Ціна SBF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Som Bonkmon Fraud:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 698.54 USD
- зміна ціни Som Bonkmon Fraud протягом дня — -9.29%
- циркуляційна пропозиція – 765.44M USD
Отримуйте оновлення цін SBF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SBF.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Som Bonkmon Fraud до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Som Bonkmon Fraud до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Som Bonkmon Fraud до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Som Bonkmon Fraud до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.29%
|30 днів
|$ 0
|-7.60%
|60 днів
|$ 0
|+22.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Som Bonkmon Fraud: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.10%
-9.29%
-7.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Som Bonkmon Fraud, Sam will rot in jail for scamming investors
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SBF до AUD
A$--
|1 SBF до GBP
￡--
|1 SBF до EUR
€--
|1 SBF до USD
$--
|1 SBF до MYR
RM--
|1 SBF до TRY
₺--
|1 SBF до JPY
¥--
|1 SBF до RUB
₽--
|1 SBF до INR
₹--
|1 SBF до IDR
Rp--
|1 SBF до PHP
₱--
|1 SBF до EGP
￡E.--
|1 SBF до BRL
R$--
|1 SBF до CAD
C$--
|1 SBF до BDT
৳--
|1 SBF до NGN
₦--
|1 SBF до UAH
₴--
|1 SBF до VES
Bs--
|1 SBF до PKR
Rs--
|1 SBF до KZT
₸--
|1 SBF до THB
฿--
|1 SBF до TWD
NT$--
|1 SBF до CHF
Fr--
|1 SBF до HKD
HK$--
|1 SBF до MAD
.د.م--