Сьогоднішня ціна Som Bonkmon Fraud (SBF)

Поточна ціна Som Bonkmon Fraud (SBF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.31K USD. Ціна SBF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Som Bonkmon Fraud:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 698.54 USD

- зміна ціни Som Bonkmon Fraud протягом дня — -9.29%

- циркуляційна пропозиція – 765.44M USD

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