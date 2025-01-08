Ціна Solympics (SOLYMPICS)
Поточна ціна Solympics (SOLYMPICS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.60K USD. Ціна SOLYMPICS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solympics:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 219.24 USD
- зміна ціни Solympics протягом дня — -10.64%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solympics до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solympics до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solympics до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solympics до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.64%
|30 днів
|$ 0
|-15.99%
|60 днів
|$ 0
|-37.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solympics: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.93%
-10.64%
+9.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Solympics is an innovative project that merges Solana's vibrant meme culture with the competitive spirit of the Olympics. It features hilarious memes, wild challenges, and epic competitions, creating an unparalleled experience. Participants are invited to engage their creativity and humor in a series of playful, degen events that celebrate the unique blend of Solana culture and Olympic excitement.
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