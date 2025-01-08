Ціна Solycat (SOLYCAT)
Поточна ціна Solycat (SOLYCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.38K USD. Ціна SOLYCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solycat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 665.00 USD
- зміна ціни Solycat протягом дня — -9.29%
- циркуляційна пропозиція – 999.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solycat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solycat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solycat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solycat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solycat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.64%
-9.29%
-9.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The SolyCat is a symbol of energy and mystery. Shining like the sun and agile as a feline. Solycat is here to take over Solana! Inspired by Shiba Inu’s legendary rise on Ethereum, Solycat is the ultimate meme coin designed for Solana’s fast and scalable blockchain. Our mission is simple: become the top cat of Solana. With bold branding, a vibrant community, and unstoppable momentum, Solycat is ready to dominate. This isn’t just another token—it’s a movement powered by fun, creativity, and the spirit of decentralization. Join the pride and let’s make history, one paw at a time!
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