Токеноміка Solyard Finance (YARD) Дізнайтеся ключову інформацію про Solyard Finance (YARD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Solyard Finance (YARD) Solyard Finance is the new leveraged yield farming on Solana. It helps lenders earn safe and stable yields, and offers borrowers undercollateralized loans for leveraged yield farming positions, vastly multiplying their farming principals and resulting profits. Офіційний вебсайт: https://solyard.finance/ Купити YARD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Solyard Finance (YARD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Solyard Finance (YARD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,60K $ 3,60K $ 3,60K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 72,50M $ 72,50M $ 72,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 49,70K $ 49,70K $ 49,70K Історичний максимум: $ 0,094152 $ 0,094152 $ 0,094152 Історичний мінімум: $ 0,00001793 $ 0,00001793 $ 0,00001793 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Solyard Finance (YARD)

Токеноміка Solyard Finance (YARD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Solyard Finance (YARD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YARD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YARD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YARD, досліджуйте ціну токена YARD в реальному часі!

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