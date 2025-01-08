Сьогоднішня ціна Solyard Finance (YARD)

Поточна ціна Solyard Finance (YARD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.66K USD. Ціна YARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solyard Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.66 USD

- зміна ціни Solyard Finance протягом дня — +0.26%

- циркуляційна пропозиція – 72.50M USD

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