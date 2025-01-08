Ціна Solyard Finance (YARD)
Поточна ціна Solyard Finance (YARD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.66K USD. Ціна YARD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solyard Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.66 USD
- зміна ціни Solyard Finance протягом дня — +0.26%
- циркуляційна пропозиція – 72.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solyard Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solyard Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solyard Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solyard Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.26%
|30 днів
|$ 0
|-20.62%
|60 днів
|$ 0
|+50.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solyard Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+0.26%
+7.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solyard Finance is the new leveraged yield farming on Solana. It helps lenders earn safe and stable yields, and offers borrowers undercollateralized loans for leveraged yield farming positions, vastly multiplying their farming principals and resulting profits.
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