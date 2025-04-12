Сьогоднішня ціна SOLY AI (SOLY)

Поточна ціна SOLY AI (SOLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.08K USD. Ціна SOLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SOLY AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SOLY AI протягом дня — +3.78%

- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD

Отримуйте оновлення цін SOLY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SOLY.