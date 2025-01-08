Сьогоднішня ціна SolXenCat (XENCAT)

Поточна ціна SolXenCat (XENCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 281.62K USD. Ціна XENCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolXenCat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 689.43 USD

- зміна ціни SolXenCat протягом дня — -10.07%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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