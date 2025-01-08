Ціна SolXenCat (XENCAT)
Поточна ціна SolXenCat (XENCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 281.62K USD. Ціна XENCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolXenCat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 689.43 USD
- зміна ціни SolXenCat протягом дня — -10.07%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolXenCat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolXenCat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolXenCat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolXenCat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.07%
|30 днів
|$ 0
|-20.51%
|60 днів
|$ 0
|-14.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolXenCat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.07%
-10.07%
-14.08%
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