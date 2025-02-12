Ціна Solvex Network (SOLVEX)
Поточна ціна Solvex Network (SOLVEX) сьогодні становить 0.00229357 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLVEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solvex Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 605.68 USD
- зміна ціни Solvex Network протягом дня — +2.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solvex Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solvex Network до USD становила $ -0.0022866177.
За останні 60 днів зміна ціни Solvex Network до USD становила $ -0.0022828753.
За останні 90 днів зміна ціни Solvex Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.76%
|30 днів
|$ -0.0022866177
|-99.69%
|60 днів
|$ -0.0022828753
|-99.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solvex Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+2.76%
-42.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blockchain technology has the potential to revolutionize many sectors by offering a secure, transparent, and decentralized structure. With its distributed ledger system, it provides features such as data security, immutability, anonymity, and traceability, creating a strong alternative to traditional data storage and processing methods. In particular, blockchain technology brings significant benefits in sectors such as finance, supply chain, healthcare, and gaming by reducing transaction costs, improving efficiency, and decreasing dependency on intermediaries. Through its innovative structure, blockchain is gaining user trust and rapidly expanding into new use cases, creating a growing ecosystem.
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