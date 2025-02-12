Сьогоднішня ціна Solvex Network (SOLVEX)

Поточна ціна Solvex Network (SOLVEX) сьогодні становить 0.00229357 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLVEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solvex Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 605.68 USD

- зміна ціни Solvex Network протягом дня — +2.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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