Сьогоднішня ціна Solv Protocol xSolvBTC (XSOLVBTC)

Поточна ціна Solv Protocol xSolvBTC (XSOLVBTC) сьогодні становить 82,483 USD з ринковою капіталізацією $ 737.57M USD. Ціна XSOLVBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solv Protocol xSolvBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Solv Protocol xSolvBTC протягом дня — +4.22%

- циркуляційна пропозиція – 8.94K USD

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