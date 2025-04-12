Ціна Solv Protocol xSolvBTC (XSOLVBTC)
Поточна ціна Solv Protocol xSolvBTC (XSOLVBTC) сьогодні становить 82,483 USD з ринковою капіталізацією $ 737.57M USD. Ціна XSOLVBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solv Protocol xSolvBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Solv Protocol xSolvBTC протягом дня — +4.22%
- циркуляційна пропозиція – 8.94K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solv Protocol xSolvBTC до USD становила $ +3,340.28.
За останні 30 днів зміна ціни Solv Protocol xSolvBTC до USD становила $ -233.2701723000.
За останні 60 днів зміна ціни Solv Protocol xSolvBTC до USD становила $ -12,452.8709250000.
За останні 90 днів зміна ціни Solv Protocol xSolvBTC до USD становила $ -11,060.47787930667.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +3,340.28
|+4.22%
|30 днів
|$ -233.2701723000
|-0.28%
|60 днів
|$ -12,452.8709250000
|-15.09%
|90 днів
|$ -11,060.47787930667
|-11.82%
Останній аналіз цін Solv Protocol xSolvBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+4.22%
-0.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.
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