Токеноміка Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications. Офіційний вебсайт: https://app.solv.finance/babylon Купити XSOLVBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 616,71M $ 616,71M $ 616,71M Загальна пропозиція: $ 5,83K $ 5,83K $ 5,83K Циркуляційна пропозиція: $ 5,83K $ 5,83K $ 5,83K FDV (повністю розведена вартість): $ 616,71M $ 616,71M $ 616,71M Історичний максимум: $ 117 077 $ 117 077 $ 117 077 Історичний мінімум: $ 11 402,13 $ 11 402,13 $ 11 402,13 Поточна ціна: $ 105 701 $ 105 701 $ 105 701 Дізнайтеся більше про ціну Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

Токеноміка Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XSOLVBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XSOLVBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XSOLVBTC, досліджуйте ціну токена XSOLVBTC в реальному часі!

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