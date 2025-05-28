Ціна Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)
Поточна ціна Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) сьогодні становить 109 249 USD з ринковою капіталізацією $ 703,41M USD. Ціна XSOLVBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solv Protocol Staked BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Solv Protocol Staked BTC протягом дня — +0,01%
- циркуляційна пропозиція – 6,44K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solv Protocol Staked BTC до USD становила $ +5,56.
За останні 30 днів зміна ціни Solv Protocol Staked BTC до USD становила $ +18 839,4328801000.
За останні 60 днів зміна ціни Solv Protocol Staked BTC до USD становила $ +33 781,7463571000.
За останні 90 днів зміна ціни Solv Protocol Staked BTC до USD становила $ +24 108,50071132762.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +5,56
|+0,01%
|30 днів
|$ +18 839,4328801000
|+17,24%
|60 днів
|$ +33 781,7463571000
|+30,92%
|90 днів
|$ +24 108,50071132762
|+28,32%
Останній аналіз цін Solv Protocol Staked BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,00%
+0,01%
+5,87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.
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