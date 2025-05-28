Сьогоднішня ціна Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

Поточна ціна Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) сьогодні становить 109 249 USD з ринковою капіталізацією $ 703,41M USD. Ціна XSOLVBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solv Protocol Staked BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Solv Protocol Staked BTC протягом дня — +0,01%

- циркуляційна пропозиція – 6,44K USD

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