Токеноміка Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)
Інформація Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)
SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.
Токеноміка та аналіз ціни Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів SOLVBTC.JUP, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOLVBTC.JUP, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOLVBTC.JUP, досліджуйте ціну токена SOLVBTC.JUP в реальному часі!
Прогноз ціни SOLVBTC.JUP
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