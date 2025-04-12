Ціна Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)
Поточна ціна Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) сьогодні становить 85,077 USD з ринковою капіталізацією $ 73.53M USD. Ціна SOLVBTC.JUP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solv Protocol SolvBTC Jupiter:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Solv Protocol SolvBTC Jupiter протягом дня — +0.83%
- циркуляційна пропозиція – 864.29 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solv Protocol SolvBTC Jupiter до USD становила $ +704.08.
За останні 30 днів зміна ціни Solv Protocol SolvBTC Jupiter до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solv Protocol SolvBTC Jupiter до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solv Protocol SolvBTC Jupiter до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +704.08
|+0.83%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solv Protocol SolvBTC Jupiter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.83%
-2.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.
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