Сьогоднішня ціна Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

Поточна ціна Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) сьогодні становить 85,077 USD з ринковою капіталізацією $ 73.53M USD. Ціна SOLVBTC.JUP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solv Protocol SolvBTC Jupiter:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Solv Protocol SolvBTC Jupiter протягом дня — +0.83%

- циркуляційна пропозиція – 864.29 USD

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