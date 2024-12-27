Сьогоднішня ціна Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC)

Поточна ціна Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) сьогодні становить 96,508 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29B USD. Ціна SOLVBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solv Protocol SolvBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.02M USD

- зміна ціни Solv Protocol SolvBTC протягом дня — +1.03%

- циркуляційна пропозиція – 13.41K USD

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