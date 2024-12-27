Ціна Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC)
Поточна ціна Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) сьогодні становить 96,508 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29B USD. Ціна SOLVBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solv Protocol SolvBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.02M USD
- зміна ціни Solv Protocol SolvBTC протягом дня — +1.03%
- циркуляційна пропозиція – 13.41K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solv Protocol SolvBTC до USD становила $ +985.63.
За останні 30 днів зміна ціни Solv Protocol SolvBTC до USD становила $ +2,455.6557108000.
За останні 60 днів зміна ціни Solv Protocol SolvBTC до USD становила $ +38,618.2262956000.
За останні 90 днів зміна ціни Solv Protocol SolvBTC до USD становила $ +30,849.14918527966.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +985.63
|+1.03%
|30 днів
|$ +2,455.6557108000
|+2.54%
|60 днів
|$ +38,618.2262956000
|+40.02%
|90 днів
|$ +30,849.14918527966
|+46.98%
Останній аналіз цін Solv Protocol SolvBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+1.03%
+1.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.
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