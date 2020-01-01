Токеноміка Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Solv Protocol BTC (SOLVBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Solv Protocol BTC (SOLVBTC) SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation. Офіційний вебсайт: https://app.solv.finance/solvbtc Whitepaper: https://docs.solv.finance/solv-documentation Купити SOLVBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Solv Protocol BTC (SOLVBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 896,09M $ 896,09M $ 896,09M Загальна пропозиція: $ 8,45K $ 8,45K $ 8,45K Циркуляційна пропозиція: $ 8,45K $ 8,45K $ 8,45K FDV (повністю розведена вартість): $ 896,09M $ 896,09M $ 896,09M Історичний максимум: $ 111 685 $ 111 685 $ 111 685 Історичний мінімум: $ 49 058 $ 49 058 $ 49 058 Поточна ціна: $ 106 007 $ 106 007 $ 106 007 Дізнайтеся більше про ціну Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

Токеноміка Solv Protocol BTC (SOLVBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Solv Protocol BTC (SOLVBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOLVBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOLVBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOLVBTC, досліджуйте ціну токена SOLVBTC в реальному часі!

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