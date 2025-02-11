Ціна SolTracker (TRACKER)
Поточна ціна SolTracker (TRACKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRACKER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolTracker:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.66 USD
- зміна ціни SolTracker протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolTracker до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolTracker до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolTracker до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolTracker до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-11.22%
|60 днів
|$ 0
|-17.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolTracker: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-15.44%
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