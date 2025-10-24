Інформація щодо ціни SOLTAN (SOLTAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,14% Зміна ціни (1 дн.) +2,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,55% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,55%

Актуальна ціна SOLTAN (SOLTAN) становить --. За останні 24 години SOLTAN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SOLTAN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SOLTAN змінився на -0,14% за останню годину, +2,61% за 24 години та на -11,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SOLTAN (SOLTAN)

Ринкова капіталізація $ 146,20K$ 146,20K $ 146,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 146,20K$ 146,20K $ 146,20K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SOLTAN — $ 146,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOLTAN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 146,20K.