Сьогоднішня ціна Soltalk AI (SOLTALK)

Поточна ціна Soltalk AI (SOLTALK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLTALK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Soltalk AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.70 USD

- зміна ціни Soltalk AI протягом дня — -3.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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