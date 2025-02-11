Ціна Soltalk AI (SOLTALK)
Поточна ціна Soltalk AI (SOLTALK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLTALK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Soltalk AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.70 USD
- зміна ціни Soltalk AI протягом дня — -3.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SOLTALK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SOLTALK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Soltalk AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Soltalk AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Soltalk AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Soltalk AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.76%
|30 днів
|$ 0
|+6.39%
|60 днів
|$ 0
|-17.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Soltalk AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.76%
-4.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Elevate your voice communication with Soltalk: AI-powered API for seamless messaging integration on Solana, fueled by $TALK tokens.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SOLTALK до AUD
A$--
|1 SOLTALK до GBP
￡--
|1 SOLTALK до EUR
€--
|1 SOLTALK до USD
$--
|1 SOLTALK до MYR
RM--
|1 SOLTALK до TRY
₺--
|1 SOLTALK до JPY
¥--
|1 SOLTALK до RUB
₽--
|1 SOLTALK до INR
₹--
|1 SOLTALK до IDR
Rp--
|1 SOLTALK до PHP
₱--
|1 SOLTALK до EGP
￡E.--
|1 SOLTALK до BRL
R$--
|1 SOLTALK до CAD
C$--
|1 SOLTALK до BDT
৳--
|1 SOLTALK до NGN
₦--
|1 SOLTALK до UAH
₴--
|1 SOLTALK до VES
Bs--
|1 SOLTALK до PKR
Rs--
|1 SOLTALK до KZT
₸--
|1 SOLTALK до THB
฿--
|1 SOLTALK до TWD
NT$--
|1 SOLTALK до CHF
Fr--
|1 SOLTALK до HKD
HK$--
|1 SOLTALK до MAD
.د.م--