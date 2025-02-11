Ціна Solster (STR)
Поточна ціна Solster (STR) сьогодні становить 0.00117692 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solster:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 243.81 USD
- зміна ціни Solster протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solster до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solster до USD становила $ -0.0000591178.
За останні 60 днів зміна ціни Solster до USD становила $ -0.0001137267.
За останні 90 днів зміна ціни Solster до USD становила $ -0.0003135320403426719.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000591178
|-5.02%
|60 днів
|$ -0.0001137267
|-9.66%
|90 днів
|$ -0.0003135320403426719
|-21.03%
Останній аналіз цін Solster: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solster IDO Launchpad is a decentralized platform for fundraising which is built on the Solana blockchain with guaranteed token allocation to participants. Solster ecosystem incorporate decentralized exchange (DEX) for crypto trading, token swap, token staking, token vesting and lottery platform.
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