Сьогоднішня ціна SolSrch (SRCH)

Поточна ціна SolSrch (SRCH) сьогодні становить 0.00235674 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SRCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolSrch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.47 USD

- зміна ціни SolSrch протягом дня — +0.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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