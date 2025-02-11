Ціна SolSrch (SRCH)
Поточна ціна SolSrch (SRCH) сьогодні становить 0.00235674 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SRCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolSrch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.47 USD
- зміна ціни SolSrch протягом дня — +0.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolSrch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolSrch до USD становила $ +0.0001117019.
За останні 60 днів зміна ціни SolSrch до USD становила $ -0.0004459581.
За останні 90 днів зміна ціни SolSrch до USD становила $ -0.0001803632582221145.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.56%
|30 днів
|$ +0.0001117019
|+4.74%
|60 днів
|$ -0.0004459581
|-18.92%
|90 днів
|$ -0.0001803632582221145
|-7.10%
Останній аналіз цін SolSrch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.56%
-10.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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