Сьогоднішня ціна SolSpend (SPEND)

Поточна ціна SolSpend (SPEND) сьогодні становить 0.00291047 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPEND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolSpend:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 196.71 USD

- зміна ціни SolSpend протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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