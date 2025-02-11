Ціна SolSpend (SPEND)
Поточна ціна SolSpend (SPEND) сьогодні становить 0.00291047 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPEND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolSpend:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 196.71 USD
- зміна ціни SolSpend протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolSpend до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolSpend до USD становила $ -0.0002056145.
За останні 60 днів зміна ціни SolSpend до USD становила $ -0.0007589763.
За останні 90 днів зміна ціни SolSpend до USD становила $ -0.005733232420775747.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0002056145
|-7.06%
|60 днів
|$ -0.0007589763
|-26.07%
|90 днів
|$ -0.005733232420775747
|-66.32%
Останній аналіз цін SolSpend: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-8.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolSpend is the first non-KYC off ramp on Solana that offers a wide variety of worldwide retailers as well as prepaid Mastercard and Visa cards, that allows users to pay direct with Solana, while rewarding $SPEND Holders and affiliates with 100% of the revenue generated. Our telegram bot: t.me/SolSpend_Bot
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