Ціна Solrise Finance (SLRS)
Поточна ціна Solrise Finance (SLRS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 127.25K USD. Ціна SLRS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solrise Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 999.06 USD
- зміна ціни Solrise Finance протягом дня — -2.68%
- циркуляційна пропозиція – 152.15M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solrise Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solrise Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solrise Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solrise Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.68%
|30 днів
|$ 0
|-11.27%
|60 днів
|$ 0
|+52.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solrise Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
-2.68%
+4.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solrise Finance is a decentralized fund management and investment protocol built on Solana - the fastest blockchain to date.
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