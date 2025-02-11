Ціна SolRagon (SRGN)
Поточна ціна SolRagon (SRGN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SRGN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolRagon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.34 USD
- зміна ціни SolRagon протягом дня — -1.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolRagon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolRagon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolRagon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolRagon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.07%
|30 днів
|$ 0
|+3.99%
|60 днів
|$ 0
|-25.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolRagon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
-1.07%
-8.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At SolRagon, our primary mission is to bring joy to the crypto world. While we embrace the playful nature of memes, we’re committed to building a sustainable and value-driven ecosystem. We aim to create a vibrant community where investors feel connected, entertained, and confident in the potential of SolRagon. Four Reasons to Invest in SolRagon One-of-a-Kind Vibe SolRagon isn't your typical crypto deal , it's a mix of humor and innovation that stands out in the crypto world People Power We're all about community. Your thoughts matter, and together, we're shaping the future of SolRagon. Built to Last SolRagon is designed for the long haul with a deflationary model. We're committed to lasting success. Fun Comes First Investing in SolRagon means more than just money , it's a journey of laughs, memes, and crypto excitement!
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