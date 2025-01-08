Ціна SolPod (SOLPOD)
Поточна ціна SolPod (SOLPOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.18K USD. Ціна SOLPOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolPod:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.84 USD
- зміна ціни SolPod протягом дня — -6.74%
- циркуляційна пропозиція – 998.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolPod до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolPod до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolPod до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolPod до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.74%
|30 днів
|$ 0
|+0.60%
|60 днів
|$ 0
|-16.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolPod: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-6.74%
-9.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolPod helps $SOLPOD holders to capitalise on Solana ecosystem tokens without needing to play an active role in day to day trading. SolPod have a trading team with a proven track record displayed publicly e.g. on our X account, and leverage this expertise to find Solana coins that have x100 potential to grow our holdings and that of our holders. Any holders who have $SOLPOD holdings above the eligibility criteria will receive airdrops of tokens our team has invested in, directly into their wallet. Historically these have occurred daily, following which $SOLPOD holders can decide to hold or sell the tokens to grow their portfolio. You can think of it as a Solana ecosystem mutual fund that pays dividends in up and coming tokens. The SOLPOD token's primary function is to determine airdrop eligibility. However, it also funds the SolPod's teams trading and marketing activities. It benefits from deflationary tokenomics as our team buys back and burns SOLPOD periodically, using some of the profits generated by our trading team.
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