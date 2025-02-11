Ціна Solphin (SOLPHIN)
Поточна ціна Solphin (SOLPHIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLPHIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solphin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.88 USD
- зміна ціни Solphin протягом дня — -1.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solphin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solphin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solphin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solphin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.47%
|30 днів
|$ 0
|-2.24%
|60 днів
|$ 0
|-24.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solphin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.47%
-4.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
THE DOLPHIN OF SOLANA
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