Сьогоднішня ціна Solphin (SOLPHIN)

Поточна ціна Solphin (SOLPHIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLPHIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solphin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.88 USD

- зміна ціни Solphin протягом дня — -1.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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