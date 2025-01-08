Ціна Solpaka (SOLPAKA)
Поточна ціна Solpaka (SOLPAKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.44K USD. Ціна SOLPAKA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solpaka:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.53K USD
- зміна ціни Solpaka протягом дня — -5.87%
- циркуляційна пропозиція – 696.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solpaka до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solpaka до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solpaka до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solpaka до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.87%
|30 днів
|$ 0
|-21.96%
|60 днів
|$ 0
|-35.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solpaka: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-5.87%
+2.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SOLPAKA is a community-driven token aiming to build a strong and vibrant community in the Solana ecosystem. SOLPAKA is a meme coin but it does not stop it from being one of the most loved and admired tokens on Solana. SOLPAKA aims to build a strong foundation of open-minded people and continue building and investing in new, long-term projects.
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