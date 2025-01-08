Сьогоднішня ціна Solpaka (SOLPAKA)

Поточна ціна Solpaka (SOLPAKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.44K USD. Ціна SOLPAKA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solpaka:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.53K USD

- зміна ціни Solpaka протягом дня — -5.87%

- циркуляційна пропозиція – 696.90M USD

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