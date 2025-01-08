Ціна SolPages (SOLP)
Поточна ціна SolPages (SOLP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.53K USD. Ціна SOLP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolPages:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 234.99 USD
- зміна ціни SolPages протягом дня — -4.80%
- циркуляційна пропозиція – 914.27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolPages до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SolPages до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SolPages до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SolPages до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.80%
|30 днів
|$ 0
|-9.63%
|60 днів
|$ 0
|-88.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SolPages: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.80%
+15.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolPages is the one stop shop for finding safety and security in the Solana ecosystem. Styled after the yellow pages of old, Solpages wants to give both the crypto newbie and veteran alike a repository to find things that aren't a scam. Whether that be projects, developers, marketers, or lounges. Everything listed on SolPages will be vetted and reviewed. Solpages also brings a toolkit for projects launching with multiple telegram bots to help a new project get themselves noticed.
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