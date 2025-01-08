Сьогоднішня ціна SolPages (SOLP)

Поточна ціна SolPages (SOLP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.53K USD. Ціна SOLP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SolPages:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 234.99 USD

- зміна ціни SolPages протягом дня — -4.80%

- циркуляційна пропозиція – 914.27M USD

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