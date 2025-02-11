Ціна Solpad Finance (SOLPAD)
Поточна ціна Solpad Finance (SOLPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solpad Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.83K USD
- зміна ціни Solpad Finance протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solpad Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solpad Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solpad Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solpad Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ 0
|-18.83%
|60 днів
|$ 0
|-29.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solpad Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
+0.01%
-7.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SOLPAD is the first Multichain IDO platform for Solana. Enabling projects to raise capital on a decentralized platform, based on Solana.
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