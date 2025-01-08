Ціна Solpaca (SOLPAC)
Поточна ціна Solpaca (SOLPAC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.72K USD. Ціна SOLPAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solpaca:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.69K USD
- зміна ціни Solpaca протягом дня — -5.61%
- циркуляційна пропозиція – 69,000.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solpaca до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solpaca до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solpaca до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solpaca до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.61%
|30 днів
|$ 0
|-25.14%
|60 днів
|$ 0
|-69.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solpaca: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-5.61%
+10.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SOLPAC is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only.
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