Сьогоднішня ціна Solpaca (SOLPAC)

Поточна ціна Solpaca (SOLPAC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.72K USD. Ціна SOLPAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solpaca:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.69K USD

- зміна ціни Solpaca протягом дня — -5.61%

- циркуляційна пропозиція – 69,000.00T USD

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