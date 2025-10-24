Інформація щодо ціни Solotto (LOTTO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,60% Зміна ціни (1 дн.) +4,33% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,39% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,39%

Актуальна ціна Solotto (LOTTO) становить --. За останні 24 години LOTTO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LOTTO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LOTTO змінився на +0,60% за останню годину, +4,33% за 24 години та на +0,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Solotto (LOTTO)

Ринкова капіталізація $ 127,56K$ 127,56K $ 127,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 139,21K$ 139,21K $ 139,21K Циркуляційне постачання 892,89M 892,89M 892,89M Загальна пропозиція 974 408 670,561899 974 408 670,561899 974 408 670,561899

Поточна ринкова капіталізація Solotto — $ 127,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LOTTO — 892,89M, зі загальною пропозицією 974408670.561899. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 139,21K.