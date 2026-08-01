Сьогоднішня ціна Solordi

Поточна ціна Solordi (SOLO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOLO до USD становить $ 0 за SOLO.

Solordi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25 453, з циркуляційною пропозицією у 999,15M SOLO. Протягом останніх 24 годин SOLO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,69326, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOLO змінився на -- за останню годину та на +4,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Solordi (SOLO)

Ринкова капіталізація $ 25,45K$ 25,45K $ 25,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,45K$ 25,45K $ 25,45K Циркуляційне постачання 999,15M 999,15M 999,15M Загальна пропозиція 999 145 410,1772959 999 145 410,1772959 999 145 410,1772959

Поточна ринкова капіталізація Solordi — $ 25,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOLO — 999,15M, зі загальною пропозицією 999145410.1772959. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,45K.