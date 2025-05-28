Ціна Solomon USDv (USDV)
Поточна ціна Solomon USDv (USDV) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,03M USD. Ціна USDV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solomon USDv:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Solomon USDv протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1,03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solomon USDv до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Solomon USDv до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Solomon USDv до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Solomon USDv до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Solomon USDv: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,01%
--
-0,01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs. The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem. All contracts are on‑chain, audited.
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