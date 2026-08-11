Ціна Sologenic (SOLO)
Поточна ціна Sologenic (SOLO) сьогодні становить $ 0,01228104, зі зміною 3,80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOLO до USD становить $ 0,01228104 за SOLO.
Sologenic наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 867 506, з циркуляційною пропозицією у 152,08M SOLO. Протягом останніх 24 годин SOLO торгувався між $ 0,01224903 (мінімум) та $ 0,01271355 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 150,02, тоді як історичний мінімум — $ 0,01199246.
У короткостроковій динаміці SOLO змінився на -1,14% за останню годину та на -12,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 175,40.
Поточна ринкова капіталізація Sologenic — $ 1,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 175,40. Циркуляційна пропозиція SOLO — 152,08M, зі загальною пропозицією 152078318.3828577. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,87M.
-1,14%
-3,80%
-12,26%
-12,26%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sologenic до USD становила $ -0,000485502470647591.
За останні 30 днів зміна ціни Sologenic до USD становила $ -0,0021388155.
За останні 60 днів зміна ціни Sologenic до USD становила $ -0,0030674107.
За останні 90 днів зміна ціни Sologenic до USD становила $ +0,000000000819145453.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000485502470647591
|-3,80%
|30 днів
|$ -0,0021388155
|-17,41%
|60 днів
|$ -0,0030674107
|-24,97%
|90 днів
|$ +0,000000000819145453
|+0,00%
У 2040 році ціна Sologenic потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка зараз актуальна ціна Sologenic?
Sologenic коштує ₴0.5411944995502790016000, що свідчить про зміну ціни на -3.80% за останні 24 години.
Яка обсяг торгів сьогодні видно?
Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.
Наскільки ліквідний ринок SOLO?
Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.
Що показує денній діапазон торгів?
Зміна ціни між ₴0.5397838994764575312000 і ₴0.5602541258523259920000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.
Який зараз рейтинг Sologenic на ринку?
Наразі він займає #2272 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴82296285.58144451424000.
Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?
Обігова кількість токенів 152078318.3828577 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.
Які фактори впливають на профіль ліквідності Sologenic?
Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
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