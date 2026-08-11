Сьогоднішня ціна Sologenic

Поточна ціна Sologenic (SOLO) сьогодні становить $ 0,01228104, зі зміною 3,80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOLO до USD становить $ 0,01228104 за SOLO.

Sologenic наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 867 506, з циркуляційною пропозицією у 152,08M SOLO. Протягом останніх 24 годин SOLO торгувався між $ 0,01224903 (мінімум) та $ 0,01271355 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 150,02, тоді як історичний мінімум — $ 0,01199246.

У короткостроковій динаміці SOLO змінився на -1,14% за останню годину та на -12,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 175,40.

Ринкова інформація щодо Sologenic (SOLO)

Ринкова капіталізація $ 1,87M$ 1,87M $ 1,87M Обсяг (за 24 год) $ 175,40$ 175,40 $ 175,40 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,87M$ 1,87M $ 1,87M Циркуляційне постачання 152,08M 152,08M 152,08M Загальна пропозиція 152 078 318,3828577 152 078 318,3828577 152 078 318,3828577

Поточна ринкова капіталізація Sologenic — $ 1,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 175,40. Циркуляційна пропозиція SOLO — 152,08M, зі загальною пропозицією 152078318.3828577. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,87M.